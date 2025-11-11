DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.406 +0,0%Top 10 Crypto 14,18 +4,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 89.153 +0,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,86 -0,5%Gold 4.117 -0,2%
Marktkap. 128,62 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
Bernstein Research

Deutsche Telekom Outperform

08:36 Uhr
Deutsche Telekom Outperform
Deutsche Telekom AG
27,31 EUR 0,19 EUR 0,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus dürfte auf dem Breitbandgeschäft auf dem Heimatmarkt dem operativen Ergebnis (Ebitda) sowie der Verwendung der Barmittel liegen, schrieb Ottavio Adorisio in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einer zehn Prozent höheren Dividende je Aktie./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 18:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 05:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
27,10 €		 Abst. Kursziel*:
47,60%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
27,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,47%
Analyst Name:
Ottavio Adorisio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

08:36 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
05.11.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Analysten Ausblick: Deutsche Telekom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Deutsche Telekom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie: Chartanalyse zeigt neues 26-Wochen Tief
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Nachmittag steigen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer
Benzinga SoftBank Offloads $15 Billion Nvidia And T-Mobile Stakes To Fund AI Push
Benzinga SoftBank Offloads $15 Billion Nvidia And T-Mobile Stakes To Fund AI Push
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Cnet T-Mobile Offers Free Emergency 911 Satellite Texting for Anyone With a Compatible Phone
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
MotleyFool Parent Company Sells 129,000 T-Mobile US Shares Worth $29.5 Million
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
