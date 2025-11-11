DAX 24.400 +0,1%ESt50 5.815 +0,5%MSCI World 4.420 +0,1%Top 10 Crypto 14,06 +3,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.309 +2,0%Euro 1,1612 +0,2%Öl 62,54 -0,2%Gold 4.235 +0,9%
Deutsche Telekom Aktie

27,32 EUR -0,03 EUR -0,11 %
STU
Marktkap. 130,45 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

JP Morgan Chase & Co.

09:01 Uhr
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
27,32 EUR -0,03 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Telekom-Konzern habe zwar auf dem Heimatmarkt schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Dies sei aber größtenteils durch positive Überraschungen andernorts ausgeglichen worden./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
43,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,43 €		 Abst. Kursziel*:
58,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,22%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

09:01 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
05.11.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

Dow Jones Auf Wachstumskurs Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie: neues 4-Wochen Tief im Deutsche Telekom-Chart
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagvormittag fester
dpa-afx Deutsche Telekom konkretisiert Jahresprognose und plant Rekorddividende
Benzinga SoftBank Offloads $15 Billion Nvidia And T-Mobile Stakes To Fund AI Push
Benzinga SoftBank Offloads $15 Billion Nvidia And T-Mobile Stakes To Fund AI Push
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Cnet T-Mobile Offers Free Emergency 911 Satellite Texting for Anyone With a Compatible Phone
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
MotleyFool Parent Company Sells 129,000 T-Mobile US Shares Worth $29.5 Million
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
