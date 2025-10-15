Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom behauptet sich am Mittwochnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 29,43 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,43 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,62 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,33 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.359.943 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 22,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,38 EUR. Abschläge von 6,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,26 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

