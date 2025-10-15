DAX24.307 +0,3%Est505.635 +1,5%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1637 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.216 +1,8%
Aktie im Blick

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt Stellung am Vormittag

15.10.25 09:22 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt Stellung am Vormittag

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 29,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,48 EUR -0,09 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 29,45 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 29,49 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,23 EUR nach. Bei 29,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 206.138 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Gewinne von 21,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,26 EUR.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28,67 Mrd. EUR gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
