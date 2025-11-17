DAX23.884 ±0,0%Est505.683 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,00 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Vormittag Boden gut

17.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 27,31 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 27,31 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 27,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 163.888 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 4,80 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 39,97 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent auf 28,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 19.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

Deutsche Telekom-Aktie sinkt trotz Prognoseanhebung - höhere Dividende geplant

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
