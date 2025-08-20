DAX24.329 +0,2%ESt505.483 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit roten Vorzeichen

22.08.25 12:05 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 31,55 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
31,52 EUR 0,08 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,55 EUR nach. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 512.828 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,82 Prozent hinzugewinnen. Am 23.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 26,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

