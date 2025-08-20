Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag billiger

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 31,55 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,55 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.848 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bei einem Wert von 25,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,11 EUR an.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

