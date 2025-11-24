Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Vormittag ab

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 27,53 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 27,53 EUR. Bei 27,53 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 228.052 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 30,44 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 5,56 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,97 EUR aus.

Deutsche Telekom gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,52 Prozent auf 28,94 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

