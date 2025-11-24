DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deutsche Telekom im Blick

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Vormittag ab

24.11.25 09:24 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Vormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 27,53 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,56 EUR -0,04 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 27,53 EUR. Bei 27,53 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 228.052 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 30,44 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 5,56 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,97 EUR aus.

Deutsche Telekom gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,52 Prozent auf 28,94 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient

SAP, Mercedes-Benz & Co.: Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht

Vodafone-Aktie leichter: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Deutsche Telekom

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen