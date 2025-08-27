Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 31,42 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 31,42 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,41 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 31,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 561.360 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 14,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 23,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.
Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.
Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.
