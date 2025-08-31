DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagnachmittag im Minusbereich

Blick auf DEUTZ-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 8,88 EUR.

Die DEUTZ-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 8,88 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,93 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173.842 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,32 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,90 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 143,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,10 EUR.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 420,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,632 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

