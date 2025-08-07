DEUTZ Aktie News: DEUTZ verteuert sich am Nachmittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 9,2 Prozent auf 9,22 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 9,2 Prozent auf 9,22 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 9,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,49 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.037.447 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 9,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 60,52 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,172 EUR je DEUTZ-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 11,10 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 30.04.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ ebenfalls 0,07 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 489,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 454,70 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,613 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

