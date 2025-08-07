DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag fester

DEUTZ im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 8,54 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 8,54 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,54 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,49 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 87.196 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,65 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. Mit einem Zuwachs von 1,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 134,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,172 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,60 EUR.

DEUTZ veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ ebenfalls 0,07 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 489,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 454,70 Mio. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,613 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

