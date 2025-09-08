DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag im Tiefenrausch

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,5 Prozent auf 9,40 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 5,5 Prozent im Minus bei 9,40 EUR. Bei 9,34 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 9,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 614.710 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,80 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 61,28 Prozent sinken.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,162 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 11,10 EUR angegeben.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,587 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

