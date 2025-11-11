DEUTZ Aktie News: DEUTZ verbilligt sich am Nachmittag

Blick auf DEUTZ-Kurs

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 7,84 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 2,8 Prozent auf 7,84 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,82 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 266.655 DEUTZ-Aktien.

Bei einem Wert von 9,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,85 Prozent. Bei 3,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,97 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,162 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,90 EUR.

Am 06.11.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 493,30 Mio. EUR im Vergleich zu 430,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,533 EUR im Jahr 2025 aus.

