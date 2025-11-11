DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag im Minusbereich

Blick auf DEUTZ-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 7,96 EUR ab.

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 7,96 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 7,95 EUR. Bei 8,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.727 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,84 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 51,71 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,162 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 06.11.2025. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 493,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,533 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Am Rand des Abgrunds

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

DEUTZ-Aktie fester: Gewinn im dritten Quartal gesteigert - Umsatzziel aber gedämpft