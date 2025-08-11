DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DEUTZ. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 9,04 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,10 EUR. Bei 9,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 19.719 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 9,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,04 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 11,10 EUR angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,615 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt
DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt
Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
