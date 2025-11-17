DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag gesucht
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 7,77 EUR.
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 7,77 EUR zu. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,79 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 7,70 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.877 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 27,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 102,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,161 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.11.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 493,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 430,40 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,534 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2020
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.2019
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.2017
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
