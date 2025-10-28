DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 8,65 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 8,65 EUR. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,62 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 161.010 DEUTZ-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2025 auf bis zu 9,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 14,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,155 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

