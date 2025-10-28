DAX24.287 -0,1%Est505.706 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,67 -1,6%Gold3.926 -1,6%
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit roten Vorzeichen

28.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 8,65 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,68 EUR -0,09 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 8,65 EUR. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,62 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 161.010 DEUTZ-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2025 auf bis zu 9,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 14,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,155 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Zweistellige Kurse bald möglich

DEUTZ-Aktie profitiert: Ausbau des Rüstungsgeschäfts durch Partnerschaft

Deutz: Potenzial wird weiter ausgebaut

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
