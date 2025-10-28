DEUTZ Aktie News: DEUTZ büßt am Dienstagvormittag ein

DEUTZ im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 8,68 EUR ab.

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 8,68 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 8,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,74 EUR. Bisher wurden heute 13.311 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Bei 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 3,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 125,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,90 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,546 EUR je Aktie aus.

