DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 8,67 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:41 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 8,67 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 8,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 247.838 DEUTZ-Aktien.

Am 08.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,71 Prozent. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,66 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,155 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,546 EUR fest.

