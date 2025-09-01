DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag schwächer
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 38,76 EUR nach.
Um 11:48 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 38,76 EUR. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 38,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 240.737 Stück.
Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 14,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 25,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,25 EUR.
Am 05.08.2025 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,64 Mrd. EUR gelegen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,01 EUR je Aktie aus.
