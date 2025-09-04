DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Freitagnachmittag zu

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 39,22 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Bei 39,46 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 466.435 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR. Gewinne von 12,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,25 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 19,83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR umsetzen können.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

