So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Mittwochmittag ausgebremst

22.10.25 12:04 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Mittwochmittag ausgebremst

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 39,13 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post)
39,27 EUR -0,55 EUR -1,38%
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 39,13 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,02 EUR nach. Bei 39,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 299.623 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,33 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 19,83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquellen: Deutsche Post

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
14.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
01.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
