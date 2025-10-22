DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 39,33 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 39,33 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,28 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,38 EUR. Bisher wurden heute 79.549 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,56 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,33 EUR an.
DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
