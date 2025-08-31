Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 20,43 GBP.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 20,43 GBP. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,43 GBP nach. Mit einem Wert von 20,49 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 198.877 Aktien.

Am 19.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 23,67 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2025 (17,97 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 12,05 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,29 GBP für die Diageo-Aktie.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

