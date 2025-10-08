Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Mittwochvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 17,82 GBP zu.

Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 17,82 GBP. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 17,86 GBP. Bei 17,82 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 41.399 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Mit einem Zuwachs von 50,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 23,10 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,70 USD fest.

