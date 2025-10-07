Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 17,66 GBP.

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 17,66 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 17,91 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,75 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 533.707 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 51,55 Prozent zulegen. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,37 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 1,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 23,10 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Diageo-Aktie belaufen.

