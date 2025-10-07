DAX24.386 ±0,0%Est505.615 -0,2%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.783 -0,7%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,27 -0,4%Gold3.985 +0,6%
Aktienentwicklung

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo legt am Nachmittag zu

07.10.25 16:09 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Diageo zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 17,67 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 17,67 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 17,91 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,75 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.659.913 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 51,50 Prozent Luft nach oben. Bei 17,37 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 1,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,10 GBP an.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant



Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

