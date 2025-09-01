Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Dienstagmittag höher

Diageo im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 20,63 GBP.

Um 11:47 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 20,63 GBP nach oben. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,71 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,39 GBP. Zuletzt wechselten via London 634.021 Diageo-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Gewinne von 29,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 12,89 Prozent sinken.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,29 GBP an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

