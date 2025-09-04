Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo zieht am Vormittag an
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 20,33 GBP.
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 20,33 GBP zu. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,43 GBP zu. Mit einem Wert von 20,36 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.855 Diageo-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2025 auf bis zu 17,97 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,29 GBP.
Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je Diageo-Aktie.
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
