Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verbilligt sich am Montagmittag
Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 19,96 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 1,9 Prozent auf 19,96 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 19,95 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,32 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 368.785 Diageo-Aktien.
Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 34,14 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,97 GBP. Dieser Wert wurde am 05.08.2025 erreicht. Abschläge von 9,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,29 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2029 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 2,06 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|30.07.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen