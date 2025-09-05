Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verbilligt sich am Montagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 19,96 GBP ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 1,9 Prozent auf 19,96 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 19,95 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,32 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 368.785 Diageo-Aktien.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 34,14 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,97 GBP. Dieser Wert wurde am 05.08.2025 erreicht. Abschläge von 9,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,29 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2029 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 2,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

