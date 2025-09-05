Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Montagnachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 19,70 GBP.

Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 19,70 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,64 GBP aus. Bei 20,32 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 890.026 Diageo-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,92 Prozent. Bei 17,97 GBP fiel das Papier am 05.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,29 GBP aus.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Für das Jahr 2029 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 2,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück