Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verliert am Mittag
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 19,42 GBP.
Die Diageo-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 19,42 GBP. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,37 GBP ab. Mit einem Wert von 19,56 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 334.883 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 37,85 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,97 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 7,47 Prozent sinken.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,18 GBP.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 2,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
