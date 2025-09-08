DAX23.685 -0,5%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1745 -0,1%Öl66,52 +0,4%Gold3.650 +0,4%
Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verliert am Mittag

09.09.25 12:06 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verliert am Mittag

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 19,42 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
22,50 EUR -0,70 EUR -3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 19,42 GBP. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,37 GBP ab. Mit einem Wert von 19,56 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 334.883 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 37,85 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,97 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 7,47 Prozent sinken.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,18 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 2,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
10:51Diageo BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:51Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
05.08.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

