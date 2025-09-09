Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Diageo

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 19,22 GBP abwärts.

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 19,22 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 19,15 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,34 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 994.850 Diageo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 39,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Abschläge von 6,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,10 GBP.

Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2029 auf 2,06 USD je Aktie.

