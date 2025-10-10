Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo legt am Freitagnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 18,18 GBP zu.
Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 18,18 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 18,43 GBP. Bei 18,13 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.589.421 Diageo-Aktien.
Am 19.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,77 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,29 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 17,37 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,10 GBP angegeben.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.
|Datum
|07.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
