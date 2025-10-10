Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo legt am Freitagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 18,18 GBP zu.

Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 18,18 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 18,43 GBP. Bei 18,13 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.589.421 Diageo-Aktien.

Am 19.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,77 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,29 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 17,37 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,10 GBP angegeben.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO