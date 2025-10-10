Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo zieht am Vormittag an
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 18,10 GBP nach oben.
Um 09:07 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 18,10 GBP. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,14 GBP zu. Bei 18,13 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 83.358 Diageo-Aktien gehandelt.
Am 19.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,77 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 47,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 17,37 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 4,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,10 GBP.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
