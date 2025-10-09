Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Diageo zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 17,98 GBP.

Das Papier von Diageo konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 17,98 GBP. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 18,04 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,98 GBP. Zuletzt wechselten 71.982 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 32,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,37 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,10 GBP angegeben.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,70 USD je Aktie.

