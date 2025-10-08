Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo legt am Mittwochmittag zu

Diageo im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 17,86 GBP.

Um 11:48 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 17,86 GBP zu. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 17,90 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,82 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 229.755 Stück gehandelt.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 33,28 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,37 GBP. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,10 GBP.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

