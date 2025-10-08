Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 17,73 GBP.

Das Papier von Diageo befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 17,73 GBP ab. Bei 17,68 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,82 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 618.432 Stück.

Am 19.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP. 51,01 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 2,02 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,10 GBP an.

Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

