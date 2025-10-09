Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo behauptet sich am Donnerstagmittag

So bewegt sich Diageo

Die Aktie von Diageo hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Diageo-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 17,91 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die Diageo-Aktie um 11:49 Uhr im London-Handel bei 17,91 GBP. Die Diageo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,04 GBP. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 17,79 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 17,98 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 425.463 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 33,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,37 GBP erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,10 GBP je Diageo-Aktie aus.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

