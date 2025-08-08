Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagnachmittag tiefer

So entwickelt sich Diageo

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 19,16 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 19,16 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 19,10 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,29 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 576.566 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 28,43 Prozent niedriger. Am 05.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,97 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 6,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,790 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 23,10 GBP.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

