DAX23.654 +0,1%ESt505.380 +0,4%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.017 +1,2%Nas22.020 +0,6%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1731 +0,3%Öl66,38 -1,8%Gold3.632 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich Diageo

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagnachmittag tiefer

11.09.25 16:13 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 19,16 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
22,20 EUR -0,10 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 19,16 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 19,10 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,29 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 576.566 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 28,43 Prozent niedriger. Am 05.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,97 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 6,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,790 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 23,10 GBP.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
05.08.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen