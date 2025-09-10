Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Diageo. Zuletzt stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 19,37 GBP.

Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 19,37 GBP. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 19,38 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 19,29 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.108 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 27,66 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,97 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,20 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Diageo-Aktie bei 23,10 GBP.

Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,70 USD im Jahr 2026 aus.

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück