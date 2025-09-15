Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag leichter

Diageo im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Diageo. Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 18,31 GBP.

Die Diageo-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 18,31 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Diageo-Aktie bis auf 18,29 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,36 GBP. Bisher wurden via London 507.066 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Gewinne von 46,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 1,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Diageo-Aktie.

