Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Diageo

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 18,28 GBP.

Die Diageo-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 18,28 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 18,27 GBP. Bei 18,36 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.033.644 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,77 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 31,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2025 (17,97 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,67 Prozent.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 23,10 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Diageo-Aktie belaufen.

