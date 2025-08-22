Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Diageo im Blick

Die Aktie von Diageo zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 20,89 GBP.

Um 11:47 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 20,89 GBP nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 21,08 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 20,54 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 537.188 Stück gehandelt.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 16,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,29 GBP.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Diageo-Aktie belaufen.

