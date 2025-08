Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 118,72 USD zu.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 118,72 USD. Bei 119,43 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 117,97 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 238.048 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. Gewinne von 5,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 80,10 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 32,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,883 USD je Walt Disney-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 07.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Walt Disney am 06.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Walt Disney rechnen Experten am 12.08.2026.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr abgeworfen

Interesse an Deutschland: Weimer sieht Netflix und Co. im Fokus

Aktien von Netflix, Amazon & Co. im Visier: Weimer drängt zu Investitionen in Deutschland