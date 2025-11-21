Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Abend

Walt Disney im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 104,24 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,5 Prozent auf 104,24 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,76 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,61 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 909.475 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,16 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,36 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 13.11.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 USD, nach 0,25 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 22,49 Mrd. USD gegenüber 22,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,62 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

