Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag stärker
Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 103,01 USD.
Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 103,82 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 554.892 Walt Disney-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,03 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Mit einem Kursverlust von 22,24 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,36 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,00 USD.
Am 13.11.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 USD gegenüber 0,25 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,49 Mrd. USD – ein Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 11.02.2026 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,62 USD fest.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
