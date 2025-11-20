Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 105,13 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 105,13 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 105,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 172.658 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 23,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,61 USD je Walt Disney-Aktie.

