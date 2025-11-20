DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.076 -0,1%
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
So bewegt sich Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verbilligt sich am Donnerstagabend

20.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 102,72 USD.

Die Walt Disney-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 102,72 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 102,67 USD. Mit einem Wert von 105,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 579.639 Walt Disney-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,67 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 21,37 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,00 USD.

Am 13.11.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com

